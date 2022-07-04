T1蔣淯安獲年度MVP肯定 瞄準新球季總冠軍

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台灣職籃T1聯盟4日在台北舉辦頒獎典禮，台灣啤酒英熊主控蔣淯安（圖）獲得年度MVP，蔣淯安感謝聯盟給予這個舞台，讓球員們可以在場上被更多人看見，而球員也必須珍惜。中央社記者張皓安攝 111年7月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣啤酒英熊主控蔣淯安奪得台灣職籃T1聯盟元年年度ＭVP殊榮，他今天喊話，希望新球季球隊戰績能夠持續提升，闖進總冠軍戰，並拿下冠軍。

台啤英熊首季例行賽以第4名作收，並止步季後賽首輪，蔣淯安今天抱走T1聯盟元年最大獎項年度ＭVP。

蔣淯安從超級籃球聯賽（SBL）台啤時曾兩度奪得年度MVP，前進台灣職籃T1聯盟後再度獲得肯定，蔣淯安接受媒體聯訪時表示，由於自身個性想太多，就容易打亂在場上的節奏，因此專心幫球隊取勝才是他的首要目標。

台啤英熊目前已經展開訓練，備戰新球季，蔣淯安表示，希望球隊第2季成績能進步，闖進總冠軍賽，並拿下冠軍。

蔣淯安今年多了一個新角色，初為人父的他，對於換尿布、幫小朋友洗澡已經駕輕就熟。

談到未來是否想挑戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），蔣淯安坦言，在成家立業後，已打消旅外想法，目前沒有想那麼多。

另外，台灣男籃目前正在澳洲征戰世界盃亞洲區資格賽，蔣淯安也向台灣隊球員喊話，在場上不要畏懼，要設法打出自己的特色。

蔣淯安這次為了家庭因素婉拒台灣隊徵召，他透露，未來若有機會再披台灣隊戰袍，會再評估，希望能再為國家隊效力。（編輯：陳仁華）1110704