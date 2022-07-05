辜仲諒接任WBSC棒球副會長 要傳遞體育的美好價值

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）世界棒壘球總會（WBSC）會員大會在台灣舉行，棒球協會理事長辜仲諒繼當選亞洲棒球總會會長後，今天也接任WBSC棒球執行副會長，盼傳遞體育所帶來的美好價值。

2022年第4屆世界棒壘球總會會員大會自3日起在台北萬豪酒店舉行，來自5大洲、138個國家、200多位外賓齊聚，是全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，首場在台灣辦理參與國家數最多、最大型的國際體育會議。

辜仲諒5月底連任中華民國棒球協會理事長後，WBSC會員大會首日改選亞洲棒球總會（BFA）會長，在同額競選下，辜仲諒確定當選，從彭誠浩的手中接棒，盼繼續在國際棒壇發揮影響力。

今天WBSC大會改選，法卡利（Riccardo Fraccari）確定連任會長，棒球部第一副會長包括辜仲諒有4名候選人，辜仲諒在首輪投票數75票，以過半數的46票壓倒性勝出、當選棒球部第一副會長，也是目前台灣參與各項國際體育組織的最高職位。

法卡利指派辜仲諒出任WBSC副會長，辜仲諒將扮演協助促進亞太地區和各大洲棒球和壘球運動的重要推手，傳遞體育所帶來的美好價值。

辜仲諒表示，世界棒壘球總會在全球所扮演的角色不可或缺，期許未來將棒壘球推廣至全球，傳遞永不放棄、追求精進的精神，透過體育促進社會融合，消弭族群紛爭，徹底解決社會問題，協力打造一個更公平、健康與和平的環境，同時將致力推動棒球項目重返奧運，讓世界頂級好手在最高競技殿堂切磋交流。

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辜仲諒向各會員國代表分享自己的夢想，是集結各國資源打造「亞洲大聯盟」，「但要達到這個夢想，我自己一個人做不到，我們必須團結。」他同時發下豪語，只要亞洲團結並肩同行，相信不久的將來，將會超越其他洲，甚至是美國職棒大聯盟（MLB）。

世界棒壘球總會下午也進行壘球部執委改選，剩下韓國與荷蘭代表競逐最後一席執委，經過4輪投票，最後亞洲國家大團結，由韓國代表勝出。（編輯：吳協昌）1110705