小馬聯盟少棒賽籌經費 陳其邁：協調贊助成行

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）小馬聯盟野馬級世界少棒賽7月底在美國德州舉行，高雄市中正國小籌組的高雄市代表隊拿下代表權，卻面臨自籌經費困境。高雄市長陳其邁說，會協調各界贊助，讓比賽成行。

高雄市苓雅區中正國小校長吳軒銘昨天接受中央社記者電訪表示，過去出國參加小馬聯盟賽事由中華民國棒球協會主導，但去年起棒協不再支應比賽，今年面臨需自行籌措經費。

學校初步估計，出國比賽經費共需約新台幣300萬元，其中將由高雄市政府教育局補助100萬元、體育署補助36萬元，其餘自行募款籌措，目前陸續有企業團體或家長朋友向學校接洽。

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陳其邁今天上午出席活動時接受媒體聯訪表示，小選手赴美比賽的經費問題，大家可以放心，中華職棒第6隊「台鋼雄鷹」表示樂意贊助小選手賽事，高雄市運發局也會協調社會各界及關心運動發展的企業，一同協助小選手們到美國比賽。

美國小馬聯盟（PONY Baseball League）賽事為三級棒球賽事，今年5月高雄隊在國內選拔賽TOTO盃全國少棒錦標賽中以7比6擊退桃園市，獲得野馬級（BRONCO，11到12歲）代表權，將赴美國德州參與7月底到8月初舉行的國際賽事。（編輯：郭諭儒）1110708