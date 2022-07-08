柯秉中世運會目標奪牌 若失利將自我懲罰跑8公里

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（中央社記者龍柏安台北8日電）花式撞球前世界球王柯秉中今年將代表台灣參加美國伯明罕世界運動會，他也期許可以順利帶回獎牌，否則返台後他將怒跑8公里夜跑賽事，當作自我懲罰。

柯秉中與老哥兼教練柯秉逸今天攜手出席第4屆馬祖莒光定向越野暨夜跑活動記者會，預計參加夜跑賽的他透露，由於撞球運動需要的是協調性與穩定性，因此平時最多不會跑超過5公里，不過世運會若沒奪牌，他將參加8公里組當作懲罰。

明晚柯秉中將與柯秉逸一同搭機，前往美國伯明罕參加世運會，而上屆世運會是選手，今年則搖身一變成為教練的柯秉逸透露，「參加運動會總是壓力山大，彷彿是隨便穿上一件衣服，都像身上穿著國旗在比賽。」

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柯秉中笑說，老哥的說法他也很認同，「因為參加運動會，好像都會受到特別關注。」他強調，由於世運會採取搶11局單淘汰制，只要一不小心就有可能落馬，不過他強調：「最大的敵人是自己，把自己調整好，打出自己的水準就好。」

身為最佳搭檔，同時也是最好陪練員與最佳教練的柯秉逸直言，正因他有過參賽經驗，所以在場邊督軍時，也會設法去化解老弟壓力，「陪他去上廁所、聊聊天，說晚上去哪裡逛逛，也會告訴他，這不過是你人生中的一場比賽而已。」（編輯：張芷瑄）1110708