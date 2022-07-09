1年前立志爭冠 溫網突尼西亞籍加博對決芮芭奇娜

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）突尼西亞女網好手加博以黑馬之姿闖入溫網決賽，今天將迎戰從俄羅斯轉籍哈薩克的芮芭奇娜。加博說打入決賽的夢想是在12個月前萌芽，當時她跟教練團說：「我要回來爭冠」。

加博（Ons Jabeur）7日在溫布頓網球錦標賽4強賽大展身手，以6比2、3比6、6比1擊敗好友馬利亞（Tatjana Maria），成為公開賽時代以來首位晉級大滿貫賽決賽的非洲女網選手。

12個月前，加博首度闖進溫網8強，最後不敵白俄羅斯選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）而敗下陣。

但她去年一路過關斬將，拍落5度封后的美國好手大威廉絲（Venus Williams）、2017年奪冠的西班牙選手蒙奎露薩（Garbine Muguruza）與現任世界球后波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

由於先前從未闖越溫網第2輪，加博一舉打進8強之林讓她更想爭奪冠軍。

世界排名第2的加博說：「不瞞你說，這個夢想是在去年萌芽，當時我很享受這裏的比賽，享受觀眾的歡呼聲。」

她說：「我沒有打過很多溫網比賽，通常只打到第1與第2輪。草地球場比較刁鑽，但我知道我在草地能打得出色，因為我對我的球技與所有狀態都有把握。」

「我的心理教練麥雅爾（Melanie Maillard）跟我說，去年我在8強吞敗時，我好像跟她說過，『我明年會回來爭冠』。」

麥雅爾不需要令人信服的證據。

加博說：「她的態度就像『妳會的』。她知道如果我下定決心，就會付諸行動。我距離達成目標僅有一步之遙。我希望夢想能實現。」

加博是進入世界排名的僅有3名突尼西亞女子選手之一，與芮芭奇娜（Elena Rybakina）交手紀錄以2勝1負占上風，最近一次獲勝是在去年的芝加哥網賽。

俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭後，俄羅斯與白俄羅斯選手遭禁止參加今年的溫網，但今年決賽還是會有俄羅斯裔選手出現，芮芭奇娜2018年將國籍轉為哈薩克籍，這是她今年首度打進大滿貫賽決賽。

23歲的芮芭奇娜說：「我真的很開心可以代表哈薩克參賽。他們相信我。我以哈薩克選手的身分四處征戰，我打過奧運、聯邦盃（Fed Cup）。」

在今年的溫網以前，芮芭奇娜從未闖越大滿貫賽8強，但溫網的草地球場是最能讓她發揮球技的平台。

芮芭奇娜目前已擊出49記愛司（ace），發球時速達122英里（196公里），是本屆溫網女單第2快紀錄。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110709