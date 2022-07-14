林智勝生涯第293轟出爐 味全龍擊退桃猿

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）中華職棒味全龍40歲野手林智勝今天敲出兩分砲，生涯第293轟出爐，幫助球隊扭轉戰局，最終以5比3逆轉擊敗樂天桃猿，中斷桃猿隊5連勝。

樂天桃猿上半季封王後，氣勢依舊旺，賽前拉出5連勝，今天在主場桃園棒球場迎戰味全龍，派出洋投霸林爵（Ryan Bollinger）掛帥主投，龍隊則由投手郭郁政先發。

郭郁政2局下遭遇危機，先是觸身球保送，加上隊友失誤，讓桃猿趁機攻占滿壘，所幸關鍵時刻讓黃敬瑋擊成雙殺打，減少失分，僅三壘跑者馮健庭跑回本壘得分，郭郁政隨後再讓林立擊出中外野飛球接殺，中止對手攻勢。

桃猿隊3局下再靠著3支安打，進帳1分；龍隊4局上展開反攻，曾陶鎔在二、三壘有人情況下揮出安打，送回壘上2名跑者，扳平比分。

龍隊林智勝5局上再從洋投霸林爵手中敲出兩分砲，本季第4轟出爐，也是生涯第293轟，幫助球隊取得4比2領先，龍隊6局上趁著桃猿隊換上蘇俊羽中繼，再搶下1分。

龍隊9局下派出守護神伍鐸（Bryan Woodall）關門，卻發生失誤，並讓桃猿隊追回1分，所幸伍鐸及時穩住陣腳，龍隊最終以5比3獲勝，中斷桃猿隊5連勝。

龍隊投手郭郁政投5局被敲7安，失2分1分責失分，送出4次三振、1次觸身球保送，摘下個人本季第5勝，林智勝單場2安打，包括1支2分打點全壘打，賽後獲選單場MVP。

龍隊野手曾陶鎔睽違近1個月再度回到一軍，今天歸隊首戰單場4打數2安打、2打點，包括3局上從洋投霸林爵手中敲出隊史第1萬支安打。（編輯：唐聲揚）1110714