悍將簽哈佛學霸右投安得勝 14日已抵台

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中職富邦悍將隊備戰下半季，15日公布簽下哈佛大學畢業、有美國職棒大聯盟資歷的投手安得勝（Tanner Anderson），安得勝（圖）已於14日抵台，球團期待他成為悍將下半季重要投手戰力。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月15日

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職富邦悍將隊備戰下半季，今天公布簽下哈佛大學畢業、有美國職棒大聯盟資歷的投手安得勝，安得勝已經於昨天抵台，球團期待他成為悍將下半季重要投手戰力。

中華職棒上半球季接近尾聲，富邦悍將隊今天發布新聞稿公告，與來自美國的29歲右投手安得勝（Tanner Anderson）完成簽約，安得勝身高188公分、體重92公斤，先發、後援角色皆能勝任，從哈佛大學畢業後投入大聯盟選秀，被匹茲堡海盜隊選進，曾在海盜隊小聯盟時期和張進德當過隊友，並在2018年登上大聯盟。

安得勝在2019年轉往運動家發展，在大聯盟有過5場先發出賽，2021年再度回到海盜隊並重回大聯盟；大聯盟總計累積12場出賽（5場先發），投38.2局，失掉28分（25分責失分），戰績1勝3敗，防禦率5.82。

今年安得勝首度到墨西哥聯盟加入提華納公牛隊，本季在墨聯出賽9場，防禦率3.78，戰績2勝5敗，投47.2局有25次三振、11次保送。

悍將陣中有范米特、羅力、富藍戈、威迪茲等4名註冊洋將，球團仍持續針對外籍球員補強進行戰力整備，希望能以最充沛的外籍戰力迎接下半球季的挑戰。並期許在安得勝的加入後，能為悍將帶來一場又一場的勝利。（編輯：張芷瑄）1110715