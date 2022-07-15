楊肉盧不敵印尼組合 新加坡公開賽8強止步

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（中央社記者龍柏安台北15日電）本季第2度打進8強，可惜「楊肉盧」組合楊博涵、盧敬堯，卻沒能再往前多走一步，兩人以16比21、17比21不敵印尼組合古塔馬與伊斯法哈尼，新加坡公開賽於8強止步。

2022新加坡羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級500系列的比賽，緊接著在馬來西亞大師賽後登場，世界排名24的楊博涵與盧敬堯，上週才剛在馬來西亞大師賽挺進8強，寫下本季最佳戰績。

「楊肉盧」組合延續上週的強勢表現，本週在新加坡公開賽一路闖關，再次安抵8強，也是台灣羽球代表隊陣中唯一挺進8強的組合，可惜卻沒能持續前行。

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楊博涵與盧敬堯，今天首度遭遇世界排名75的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani），首局開打雙方一路僵持，不料局中雙方戰成10比10之際，「楊肉盧」連丟8分大失血，先以16比21讓出。

次局「楊肉盧」開賽就以2比4落後，沒想到又被對手打出一波9比3攻勢拉開差距，兩人雖一路咬牙苦追，並在局末化解對手4個賽末點，最終仍以17比21吞下敗仗，無緣4強。（編輯：屈享平）1110715