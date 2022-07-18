PLG國王禁區升級 蘇士軒加盟

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P. LEAGUE+ 新北國王18日宣布，簽下剛奪得SBL年度第六人的台銀前鋒蘇士軒，強化禁區戰力。（新北國王提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月18日

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）P. LEAGUE+ 新北國王今天宣布，簽下剛奪得SBL年度第六人的台銀前鋒蘇士軒，強化禁區戰力；總經理毛加恩說，蘇士軒是擁有高度且機動性的新生代潛力，其防守能力令人期待。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 國王成軍首季無緣總冠軍戰，在季後賽首輪止步，球季結束後展開戰力補強，朝冠軍之路邁進。

新北國王今夏補強作業鎖定最單薄的禁區戰力，目光瞄準前大專籃球聯賽（UBA）阻攻王、第18季超級籃球聯賽（SBL）選秀榜眼蘇士軒，球團今天發布新聞稿宣布蘇士軒加盟國王隊。

球團表示，現年26歲的蘇士軒，身高197公分，曾入選瓊斯盃台灣白隊，本季在有限的15.5分鐘出賽時間內，繳出6分、3.4籃板、1.4助攻，高效率的表現，不僅幫助台灣銀行奪得SBL隊史首冠，同時也收穫生涯第一個年度個人獎項。

「蘇士軒今年的進步有目共睹，尤其是防守端的潛力正是我們需要的。」毛加恩說：「在現代的籃球風氣中，機動性強的4號位非常重要，他能裡能外的打法，會是新北國王陣容中多功能的活棋。」

蘇士軒目前正在印尼參加亞洲盃男籃賽，他表示，上季就很關注新北國王的比賽，被其團結的氛圍以及流暢的進攻節奏所吸引，國王隊陣中楊敬敏等多名學長擁有台灣隊資歷，希望能夠在他們身上學習到寶貴的經驗。他直呼，已經等不及新賽季的到來。（編輯：管中維）1110718