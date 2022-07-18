約旦三分球絕殺 台灣男籃無緣亞洲盃8強

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣男籃今天在亞洲盃男籃賽領先大半場，卻在決勝節尾聲遭到約旦隊逆襲，被伊布拉欣大號三分球絕殺，台灣隊最終以96比97落敗，無緣8強。

台灣這次亞洲盃與巴林、中國、韓國同在B組，分組第一的隊伍直接晉級8強，分組第2、3球隊將分別與A組第3、2名爭奪8強門票，台灣首戰擊敗巴林後，面對韓國、中國均吞下敗仗，以1勝2敗排名分組第3，今天與A組第2的約旦碰頭，爭奪8強門票。

劉錚前一役因腳踝舊傷復發而休兵1場，今天歸隊後首節手感火熱，7投5中，攻下13分，加上團隊防守到位和有效執行轉換快攻，首節以25比23領先。

次節面對約旦歸化球員塔克（Dar Tucker）頻頻強攻禁區，台灣隊靠著黃聰翰在外線開火，以及周伯勳多次在籃下得手，將比分拉開至49比42。

「新台灣人」阿提諾（William Artino）下半場一開始連得4分，加林庭謙飆進三分球，試圖拉開差距，而約旦隊塔克單節3記三分球率隊反攻，加上能裡能外的身手，一度率領約旦反超，而台灣隊靠著陳盈駿第3節尾聲三分球，以69比68要回領先。

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台灣隊決勝節一度領先9分，但關鍵時刻阿提諾、陳冠全先後5犯畢業，而約旦隊靠著伊布拉欣（Freddy Ibrahim）倒數5秒命中三分球，追成僅剩1分差，台灣隊李愷諺隨後2罰中1，伊布拉欣在比賽結束前飆進超大號三分球逆轉戰局，台灣隊最終以1分差飲恨。

台灣隊此役5人得分雙位數，陳盈駿攻下全隊最高20分，外加5籃板、5助攻，劉錚表現全面，進帳17分、6籃板、4助攻、6抄截，而林庭謙、周伯勳、阿提諾各得14、12、11分。（編輯：陳正健）1110718