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防疫規定嚴 ATP中國賽事連續第3年取消

2022/7/21 22:27
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）世界職業網球協會（ATP）今天宣布，考量中國實施的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，今年的上海大師賽和另外3個在中國舉行的男子巡迴賽事將取消。

路透社報導，中國今年2月在實施嚴格防疫措施下主辦冬季奧運會；不過，今年其他原定在中國舉行的國際運動賽事已全數取消或延期。

ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）6月已對路透社透露，在中國的巡迴賽事今年舉行可能性低。

ATP今天在聲明中表示：「這是ATP在中國賽事連續第3年取消。這些比賽通常在9和10月舉行，上回舉辦是在2019年，也就是疫情爆發之前。」

儘管中國染疫人數以全球標準來看不多，但北京仍堅守病毒清零政策，反觀其他國家已鬆綁防疫規定、選擇與病毒共存。若中國仍要求入境隔離期，選手很可能不會同意前去參賽。

原本每年在中國舉行的ATP賽事，除了10月9至16日的上海大師賽，還有9月26日開打的成都公開賽和珠海冠軍賽，以及10月3至9日在北京登場的中國網球公開賽。

為了填補今年中國賽事取消而出現的賽程空缺，ATP同時宣布授予6個250積分等級巡迴賽單一年賽事的主辦權。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110721

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