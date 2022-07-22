許玟琪台北羽賽4強硬碰戴資穎 盼讓對手跑起來

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2022台北羽球公開賽22日在台北和平籃球館進行各組8強賽事，「交大學霸」許玟琪（圖）以直落二輕取美國女將勞倫（Lauren LAM），挺進4強。中央社記者裴禛攝 111年7月22日

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（中央社記者龍柏安台北22日電）「交大學霸」許玟琪今天在台北羽球公開賽，以21比13、21比10輕取美國女將勞倫（Lauren LAM）挺進4強，明將硬碰頭號種子戴資穎，她強調會盡力打，也盼能調動對手，讓對方跑起來。

總獎金50萬美元（約新台幣1495萬）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行各組8強對決，這站則隸屬羽球世界巡迴賽超級300系列，世界排名42的許玟琪首度闖進4強，也寫下生涯最佳戰績，下週排名也有望超越白馭珀，成為台灣二姐。

許玟琪透露，若以成績來看，闖進4強已突破她賽前設定的16強，「不過比賽當中仍有進步空間，比如說沒辦法持續專注，常會造成連續失分。」

至於明天將對陣大會頭號種子、台灣一姐戴資穎，許玟琪透露，目標是別讓對手太輕鬆得分，也希望能讓對手跑起來，不過她也自嘲說：「可能最後都是我在跑，不過這是目標啦。」

在台擁有超高人氣的戴資穎，她的對手都堪稱是全場公敵，許玟琪灑脫地說：「跟她打都是這樣，我不是第1個。」

兩人在國際賽場上從未交鋒，不過2年前的全國羽球團體賽則碰過一次，那次對陣讓許玟琪印象深刻，「第2局我本來還領先，結果被她定桿，後面都在撿球。」

至於戴資穎在今年台北公開賽，除首輪外，接下來連續3戰都是面對自家人，她表示無論對手是誰，在對戰心態上沒什麼大不同，不過她也幽默地說：「應該是觀眾比較為難。」（編輯：陳政偉）1110722