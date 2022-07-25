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3M公開賽 潘政琮並列第31[影]

2022/7/25 11:31（7/25 11:48 更新）
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台灣高球好手潘政琮25日在美國3M公開賽揮出68桿。（中央社檔案照片）
台灣高球好手潘政琮25日在美國3M公開賽揮出68桿。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）3M公開賽最終輪繳出4天以來最佳的68桿，4輪合計以低於標準4桿的280桿，並列第31。

3M公開賽為2021-2022年美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）例行賽倒數第3站，總獎金750萬美元（約新台幣2億2639萬元），今天在美國明尼蘇達州展開最終回合賽事。

潘政琮7月初約翰迪爾菁英賽繳出並列第24的成績，休兵2週多後再度上陣，今天3M公開賽最終輪從第一洞出發，前4洞就進帳3鳥，並在第8洞領到柏忌。

潘政琮轉場後在第12洞射下1鳥，但隨即在下一洞吞下柏忌，後來收尾的第18洞長推進洞射鳥成功，單日揮出68桿，也是4天以來最佳，4輪合計280桿，並列第31。

美國選手弗諾（Tony Finau）前3輪結束仍落後5桿，今天上演逆轉秀，單日抓下6鳥、吞2柏忌，以67桿繳卡，4輪總桿數以低於17桿的267桿，以3桿的優勢拿下冠軍。

美國選手皮爾斯（Scott Piercy）帶著4桿領先出發，今天表現不理想，打出76桿，4輪合計271桿，並列第4。（編輯：管中維）1110725

潘政琮
約翰迪爾菁英賽 潘政琮並列第24 約翰迪爾菁英賽第3輪 潘政琮打5鳥並列第16
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