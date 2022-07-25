U18世界盃棒球賽24人名單 10名準職棒球員

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U18世界盃棒球賽藍白對抗賽9戰打完，賽後也選出第2階段24人名單，有10名準職棒球員，將於7月30日移動到高雄立德棒球場集訓，預計與中職二軍安排7至8場交流賽。中央社記者謝靜雯攝 111年7月25日

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）U18世界盃棒球賽藍白對抗賽9戰打完，賽後也選出第2階段24人名單，有10名準職棒球員，將於7月30日移動到高雄立德棒球場集訓，預計將與中職二軍安排7至8場交流賽。

備戰9月在美國佛羅里達舉行的U18世界盃棒球賽，培訓隊從14日起安排9場藍白對抗賽，今天9戰打完，賽後也召開選訓會議，選出24人培訓名單，正選名單為20人。

24人培訓名單投手有11人，阮裕智、尹柏淮 （以上白河商工）、林盛恩、邱緯綸（以上穀保家商）、舒治浩（陽明高中）、陽念希、黃保羅、林詔恩、王彥恩、伍祐城（以上平鎮高中）和曾奕翔（鶯歌工商）。

捕手2人為宋嘉翔（穀保家商）、吳柏萱（南英商工），內野手7人為楊峻豪、黃劼希、劉俊緯（穀保家商）、林鉑濬（鶯歌工商）、黃勇傳（平鎮高中）、王念好（北科附工）、鄭俊瑋（麥寮高中）。

外野手總計4人林佳緯、邱鑫、孫易磊（穀保家商）、陳致語（平鎮高中）。

培訓隊7月30日移動到高雄立德棒球場，展開第2階段集訓，預計與中職二軍安排7至8場交流賽。（編輯：唐聲揚）1110725