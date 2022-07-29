綠林慈善盃女子高球賽次輪 姚宣榆73桿保排頭

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（中央社記者龍柏安台北29日電）旅日職業高球女將姚宣榆，今天在綠林慈善盃女子公開賽第2輪，以高於標準1桿的73桿繳卡，兩回合打完以低於標準1桿的143桿繼續獨占鰲頭，並握有3桿領先優勢。

總獎金新台幣330萬元的2022綠林慈善盃女子公開賽，賽事包括公開賽的300萬元及長春女子邀請賽的30萬元，今天在淡水台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行第2回合競桿，今天公開賽次輪結束後取40人晉級明天最後一輪決賽。

今天豔陽高照天氣炎熱，姚宣榆在高溫中繳出3鳥、4柏忌，她表示，今天的旗位比較難，進攻角度受限，又多在果嶺的邊邊角角，如果長桿狀況不好，很難抓鳥。

在高溫中出賽，姚宣榆承認，對體能消耗很大，也明顯感覺體力下降，今天比賽告一段落後會先養精蓄銳，至於決賽的抗暑祕訣，她透露會多補充水分，或喝加鹽沙士調節體溫，再來就是要專心應戰，否則一不小心就會掉桿。

以職業新秀身分首度征戰職業賽的地主選手張雅淳，今天也打出73桿，2回合成績為高於標準桿2桿的146桿，落後姚宣榆3桿，排名居次。

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對於明天決賽，張雅淳透露會一步一步慢慢來，調整好自己呼吸及身體與擊球節奏，不一定要求抓鳥，也不太要求成績，盡量減少失誤，盡力打好每一桿就好。

這場3回合、54洞的比賽，是今年女子台巡第4場公開賽，冠名贊助商綠林興業結合慈善活動，將捐助台灣失智症協會、育成基金會、台北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會3個單位。另外，明天決賽還有15名女子長春選手參與1回合的邀請賽。（編輯：陳政偉）1110729