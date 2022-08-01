楊勇緯拚奧運積分 征戰柔道亞錦賽瞄準金牌

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）柔道亞錦賽8月4日將在哈薩克登場，「柔道男神」楊勇緯等多名台灣好手將參戰，爭取奧運積分。教練劉文等表示，期待楊勇緯能發揮水準，拿下金牌。

2024年巴黎奧運柔道積分賽自今年6月24日啟動至2024年6月23日，台灣好手將透過世界錦標賽、大師賽、大滿貫、大獎賽、洲際錦標賽及公開賽，爭取奧運積分。

東京奧運男子柔道銀牌楊勇緯今年4月在安塔利亞柔道大滿貫賽男子60公斤級摘金，後來在巴黎奧運積分賽首站、6月烏蘭巴托大滿貫賽金牌戰不敵兩度勇奪世錦賽銅牌的日本好手永山龍樹，以銀牌作收。

台灣柔道代表隊先前規劃出征7月匈牙利大滿貫賽，但因陣中多名選手確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），最終退出比賽，後來返台備戰8月4日至7日在哈薩克舉行的亞洲柔道錦標賽。

台灣柔道代表隊7月30日再度踏上征途，歷經轉機，今天當地時間凌晨才抵達哈薩克，下午隨即展開訓練，楊勇緯、「柔道女王」連珍羚與林真豪等人都將參戰。

談到先前疫情攪局，劉文等接受中央社訪問時表示，儘管多少會影響選手調整，但比賽時程已定，選手還是得設法在比賽前將自身狀況調整到最佳。

劉文等透露，楊勇緯前一站烏蘭巴托大滿貫賽金牌戰的對手、日本選手永山龍樹這次亞錦賽也會參戰，「勇緯在搶手強勢攻擊部分，必須處理更細膩，不能給對手太多機會，才能增加勝算」。

劉文等也期待愛徒屆時能發揮實力，在這次亞錦賽拿下金牌。

待亞錦賽告一段落後，劉文等表示，預計楊勇緯10月初將再度啟程參加烏茲別克世錦賽，隨後將移地訓練，備戰同月底登場的阿布達比大滿貫賽，12月還規劃參加2場國際賽。（編輯：管中維）1110801