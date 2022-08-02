U20世青田徑賽 16歲跨欄小將謝元愷分組第1晉級

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（中央社記者龍柏安台北2日電）年僅16歲的男子田徑跨欄小將謝元愷，今天在U20世界青年田徑錦標賽「越級」出征，他飆出13秒75取得分組第1，順利挺進明天登場的準決賽。

2022年U20世界青年田徑錦標賽今年在哥倫比亞的卡利舉行，比賽從當地時間8月1日起至8月6日止、為期6天，台灣派出4名選手參賽，謝元愷首日就登場亮相。

男子110公尺跨欄預賽共分7組，取每組前3名晉級，並擇優3人共計24人晉級準決賽，排在第4組的謝元愷，以13秒75衝線名列分組第1，順利晉級。

預賽則以荷蘭18歲的小將索菲亞（Matthew Sophia）一枝獨秀，他以13秒10名列第1。

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本季狀態絕佳的謝元愷，2月才在港都盃飆出13秒67，改寫台灣U18男子110公尺跨欄（欄高99.1公分）的全國青年紀錄，這次他在U20世青預賽在所有參賽選手中排名第10，有機會力拚決賽門票。

明天登場的準決賽共分成3組，取每組前2晉級，另取2人擇優晉級最終決賽，值得一提的是，台灣過去曾在2017年U18世青男子110公尺跨欄（欄高91.4公分），由盧浩華拿下跨欄隊史最佳的銀牌。（編輯：張芷瑄）1110802