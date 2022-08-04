兄弟投手戰力告急 官大元暌違3227天先發

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（中央社記者黃巧雯新北4日電）中華職棒中信兄弟受疫情影響，投手戰力告急，今天賽前才宣布先發投手人選，總教練林威助表示，考量投球表現穩定，將由官大元先發，這也是官大元暌違3227天再度先發登板。

中信兄弟疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續延燒，近期多名球員染疫，目前一軍球員確診尚在隔離球員人數共10人，包括詹子賢、陳偉漢、楊志龍、江忠城、彭識穎、黃恩賜、謝榮豪、鄭凱文與魏碩成以及今天新增的王政順，其中投手就占7人。

中信兄弟昨天臨時改派陳柏豪先發，在客場新莊棒球場出戰富邦悍將，今天同樣預計以車輪戰方式應戰，而悍將將派出左投陳仕朋，兄弟總教練林威助直到賽前接受媒體聯訪時才透露，今天先發投手為官大元。

林威助表示，主要考量官大元過去以長中繼為主，且控球穩定，預計今天投球數量約50至60球。

官大元2011年加入兄弟以來，出賽432場，合計拿下43勝、24敗，中繼和救援成功各70次、5次，而先發僅占5場，戰績1勝3敗，前一次以先發之姿出賽，要追溯至2013年10月3日，當時對手為義大犀牛隊。（編輯：卞金峰）1110804