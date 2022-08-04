U12世界盃首轟預言成真 陳瑞鑫目標打冠軍戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃棒球台灣隊強打者陳瑞鑫被隊友預言會是敲出首轟的打者，今天首場先發就成真，複賽對多明尼加敲出團隊首轟，接下來的目標希望可以幫助球隊一起打進冠軍戰。

U12世界盃棒球台灣隊強打者陳瑞鑫先前集訓時左手受傷，休息了20多天、雖趕上參加U12世界盃比賽，但預賽都沒有先發出賽，僅在比賽後半段接替上場。

台灣隊今天複賽首戰與多明尼加交手，陳瑞鑫先發扛3棒、守中外野有好表現，1局敲出球隊追平比數安打，3局開轟幫助球隊追加保險分，也是台灣此次賽會首轟，今天單場2安貢獻2分打點。

台灣隊總教練賴朝榮表示，陳瑞鑫因為受過傷，怕造成二度傷害，教練團有持續的觀察他的練習和出賽狀況，怕他過度用力，目前看起來沒有太大的問題。

陳瑞鑫表示，現在手已經沒有大礙，之前手受傷怕太出力，但隊友都覺得自己會打出團隊首轟，「等很久了，今天抓直球打，隊友們要請我喝飲料了」，被問起想要喝什麼，他只笑說：「都可以， 不要亂買就好。」

陳瑞鑫是投打二刀好手，他先前給自己設定的目標是投球至少三振3名球員，打擊要把球打強勁，兩個目標都已經達標，下一個目標是希望可以維持好表現，帶球隊一起打進冠軍戰。

陳瑞鑫的偶像是中職味全龍隊強打林智勝，林智勝近期也是全壘打不斷，他笑說可以跟偶像一樣有全壘打好表現、特別開心。（編輯：卞金峰）1110804