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U12世界盃換回順手球棒 台灣隊複賽火力升溫

2022/8/4 22:44
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（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃棒球賽台灣隊複賽首戰有輸不起的壓力，換回順手的球棒、打線發揮，團隊敲出12支安打、陳瑞鑫敲出台灣隊賽會首轟，率隊以16比1、4局拿下關鍵勝利。

U12世界盃棒球賽超級循環賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，台灣隊帶著1勝1敗晉級複賽，今天首戰與多明尼加交手，台灣預賽打完打線表現較悶，總教練賴朝榮表示，之前用彈性較好的雙截球棒打，但球員們不熟悉，今天換回一體成型的球棒、反而找回好手感。

台灣參與的少棒國際賽事包括小馬聯盟、LLB世界少棒聯盟、和世界棒壘球總會的比賽，各有不同球棒和距離規定，中華民國棒球協會前幾年就已經決議採最嚴格標準，禁止使用彈性較佳的雙截球棒、統一改打一體成型的球棒。

U12世界盃賽事的規定是可以拿雙截球棒出賽，美國隊火力驚人也是因為拿雙截球棒，但對台灣隊球員而言，近年已經習慣拿一體成型球棒，才會出現預賽打擊狀況一時沒能發揮的狀況。

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台灣帶著1勝1敗進到超級循環賽複賽，今天首戰與多明尼加交手全力搶勝，賴朝榮表示，「這場比賽有輸不起的壓力，但也一直鼓勵球員穩紮穩打、選喜歡的球攻擊」，開賽雖然就被對手敲出全壘打，但也一直提醒球員，比賽才剛開始、還有機會追回來，還好球員們有把教練的話聽進去。

台灣隊明天將與此次目前為止全勝的勁敵美國隊交手，賴朝榮表示，表定的先發投手會是吳聖智，但是且戰且走，今天大比分拿下勝利，但今天結束就過去了，明天又是新的開始，希望球員們不要大意。（編輯：李亨山）1110804

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