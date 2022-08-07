菊島盃全國棒壘球賽 8日開打

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2022年澎湖縣菊島盃全國棒、壘球錦標賽8日起開打，將由澎湖馬公國中（圖）及高雄五福國中進行開幕戰，歡迎喜歡棒球運動的民眾到場為選手加油。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月7日

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（中央社澎湖縣7日電）2022年澎湖縣菊島盃全國棒、壘球錦標賽，8日起開打，計有來自全國136支球隊近4000名隊職員與家屬等，是疫後大型的體育賽事，精彩可期。

澎湖縣政府表示，菊島盃全國棒壘球錦標賽，共區分有青少年、少年棒球賽和全國慢速壘球錦標賽，其中由「2022年澎湖縣菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽」8日起在中山、大城北及講美等3處棒球場率先開打，共有14縣市32支國內國中棒球隊展開6天63場次的賽事。

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接著8月15日起「2022年澎湖縣菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」在中山、東文澳、田徑場、大城北、講美棒球場及講美國小操場6處球場開打。8月27日起「2022年澎湖縣菊島盃全國慢速壘球錦標賽」在中山、大城北和東文澳3個棒壘球場登場，區分有公開、社會、青壯組和長青等4組，計有來自全國12縣市30支球隊進行40場次賽事。3項賽事將一直進行至8月28日止。

澎湖縣政府教育處表示，棒球運動近年來在政府推動下，已成為全民運動之一，菊島盃棒壘球賽，今年邁入第11屆，8日率先由澎湖馬公國中對戰高雄五福國中進行開幕戰，歡迎喜歡棒球運運動民眾，前往為選手加油。（編輯：黃世雅）1110807