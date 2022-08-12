獅隊新洋投克維斯初先發吞敗 餅總點出問題

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中職統一獅隊新洋投克維斯（圖）11日一軍初登板，投4局失3分吞敗，總教練「餅總」林岳平表示，首局用很多曲球沒收到效果，還需要適應打者和台灣裁判的習性，但首場可以投到百球應該是已經準備好了。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月12日

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職統一獅隊新洋投克維斯昨天一軍初登板，投4局失3分吞敗，總教練林岳平表示，首局用很多曲球沒收到效果，還需要適應打者和台灣裁判的習性，但首場可以投到百球應該是已經準備好了。

中華職棒新洋投克維斯昨天一軍初登板，對味全龍隊先發首局就有狀況，1人出局後保送吳東融、被陳品捷敲出安打，再保送拿莫．伊漾，接著被敲出滾地球、劉基鴻安打、再保送張祐銘、被林辰勳敲安，1局就讓龍隊打了一輪、失掉3分。

克維斯昨天僅投4局就花了100球，被敲出6支安打，投出5次三振，失掉3分責失分，獅隊終場以3比4吞敗，克維斯吞下敗投。

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獅隊總教練「餅總」林岳平表示，克維斯的投球策略還需要調整適應，昨天1局用了很多曲球和變化球，角度不錯，但打者沒有揮棒，或者主審沒有撿，花費不少用球數，後面想要搶好球數就被打安打。

林岳平表示，2局過後教練團有提醒，稍微改變投球策略，昨天才第一場比賽而已，「已經可以投到100球、我們認為他已經準備好了」，接下來就是看要如何適應打者習性還有台灣的裁判，昨天首局的狀況，可能是用克維斯想要的方式投，但效果不好，各隊打擊模式不一樣、需要持續調整。（編輯：張芷瑄）1110812