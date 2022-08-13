輕井澤女子高球賽次輪 蔡佩穎揮別低潮並列11

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（中央社記者龍柏安台北13日電）前4場出賽就有3場遭到淘汰，台灣旅日高球好手蔡佩穎本週揮別低潮，在日本女子職業高爾夫巡迴賽的輕井澤高球賽次輪打完，以低於標準6桿的138桿、暫時並列11。

輕井澤高球賽本週在日本長野縣登場，總獎金為8000萬日幣（約新台幣1795萬），比賽僅打3回合，前兩輪打完，日本好手吉本光與岩井千怜，雙雙以低於標準10桿的134桿並列領先，大會取低於標準2桿的142桿為晉級標準。

蔡佩穎今年狀態大起大落，開季第2場比賽，她就在橫濱輪胎女子高球賽奪得生涯在日巡賽首冠，不料接下來她陷入低潮，連4站遭到淘汰。

直到5月中的普利司通女子公開賽，蔡佩穎才再次打進前10，以並列第8收關，隨後又在休閒信託女子高球賽，以2桿之差惜敗並列亞軍。

在輕井澤開打前，蔡佩穎在近4場出賽，又有3場未能成功闖關，唯一晉級的大東建設女子賽也僅名列61，所幸她本週迎來爆發，首輪就打下5鳥、1柏忌，以低於標準4桿的68桿繳卡，排名一度衝上並列第6。

今天蔡佩穎火力收斂，全場雖僅打下2鳥，不過沒有任何柏忌進帳，好消息是，次輪開球與鐵桿越來越上軌道，開球上球道率從首日的50%，增加至71.4%，甚至標準桿上果嶺率更高達88.9%，美中不足的是今天推桿不太給力，全場共用32推。

至於職業高球小將吳佳晏今天則繳出低於標準4桿的68桿，兩回合打完累計以低於標準5桿的139桿，暫列21名。（編輯：吳協昌）1110813