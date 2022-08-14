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李灝宇小聯盟連4戰至少雙安 鄭宗哲敲長打

2022/8/14 11:47
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（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇近期手感不錯，今天單場2安1打點，連4場出賽至少雙安；海盜隊1A野手鄭宗哲則有長打，2安1打點、連8場出賽敲安。

美國職棒小聯盟1A費城人隊今天與紐約大都會隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打3棒、指定打擊。

李灝宇1局球隊0比1落後、壘上有人時，敲出左外野方向安打、送回球隊追平分，4局敲出游擊方向安打，但隊友沒能延續攻勢。

李灝宇6局敲出二壘方向滾地球出局，8局吞下三振，今天總計4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，吞下1次三振，近期連6場出賽敲安，近4場出賽單場至少雙安，賽後打擊率2成94。費城人隊終場以1比8吞敗。

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匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與聖路易紅雀隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局敲出中外野方向安打，3局選到保送上壘，4局敲出中外野方向飛球出局，7局靠著失誤上壘。

鄭宗哲8局球隊6比4領先時，敲出中外野方向二壘打、送回團隊第7分，幫助球隊多添保險分，球隊終場以7比5拿勝。鄭宗哲今天總計4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成65，連8場出賽敲安。（編輯：張雅淨）1110814

鄭宗哲
李灝宇手感回溫2安3打點 鄭宗哲連7戰敲安 李灝宇小聯盟1A敲安 鄭宗哲有長打
李灝宇
林昱珉先發3.2局7K無關勝敗 李灝宇連4戰敲安 李灝宇小聯盟單場3安 劉致榮投5局挨2轟
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