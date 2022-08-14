輕井澤女子高球賽 吳佳晏並列第22

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣高球小將吳佳晏今天日巡賽輕井澤高球賽最終輪揮出70桿，以低於標準7桿的209桿，並列第22，而旅日高球好手蔡佩穎最終輪僅打出75桿，總桿數213桿，並列第47。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）輕井澤高球賽在日本長野縣舉行，比賽共3回合賽事，總獎金為8000萬日圓（約新台幣1826萬元），今天展開最終輪賽事，20歲的日本女將岩井千怜打出69桿，3輪合計以低於標準13桿的203桿、以1桿的優勢奪得冠軍。

18歲的吳佳晏這次在日巡賽初體驗，表現平穩，最終輪抓下4鳥，吞下2柏忌，以70桿繳卡，3輪總桿數209桿，並列第22。

另外，蔡佩穎今年3月在日本明治安田生命女子高球賽奪得日巡賽首冠，5月底休閒信託女子高球賽拿下亞軍，但近況不理想，賽前近4場比賽有3場遭到淘汰。

蔡佩穎在輕井澤高球賽前2輪各揮出68、70桿，且兩輪合計僅吞下1柏忌，今天最終輪未能延續手感，全場僅射下1鳥，苦吞4柏忌，3輪累計213桿，並列第47。（編輯：張雅淨）1110814