大谷翔平開轟帶起反撲 天使延長賽向雙城說再見

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）天使今天靠大谷翔平的全壘打吹起反撲號角，並在延長賽後，靠沃德的再見兩分砲，以5比3擊退雙城。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在主場迎戰明尼蘇達雙城，大谷翔平此役擔任天使指定打擊，打先發第2棒。

雙城1局上半就靠柯利亞（Carlos Correa）的陽春彈先馳得點，5上再靠他的高飛犧牲打進帳第2分，8局再添1分後，以3比0領先天使。

8下大谷翔平狙擊對手一記87英里的曲球，天使靠他的這支中外野方向的陽春砲追回1分。席耶拉（Magneuris Sierra）9下一支左外野深遠的三壘安打清光壘上跑者，讓天使3比3扳平戰局，也讓比賽進入延長。

沃德（Taylor Ward）在11下、2好3壞滿球數的情況下，將對方一記97英里的四縫線速球擊成右外野方向再見兩分砲，讓天使就以2分之差氣走雙城。

這一轟是沃德本季第16號全壘打，也是他生涯第2支再見轟。

大谷翔平今天4打數1安打，那是支帶起天使反撲氣焰的全壘打，另獲1次保送，目前他的打擊率是2成53。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110814