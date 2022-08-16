亞青保齡球賽 藍少崗、程紹華雙人賽奪金

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（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣男子保齡球小將藍少崗與程紹華，今天在亞洲青少年保齡球錦標賽男子雙人賽，6局以總分2748分勇奪金牌，而藍少崗在首日的個人賽也以1407分拿下銀牌。

在泰國曼谷舉行的亞洲青少年保齡球錦標賽，自8月15日起點燃戰火，賽事一連進行5天，台灣這次共派出4男、4女共計8名選手參賽，加上教練與防護員等共計12人，首日就靠著藍少崗在男子個人賽獎牌開張。

為備戰這次亞青保齡球賽，台灣隊提前5天飛往泰國進行移地訓練、調整狀況，選手也沒漏氣，今年暑假後將進入台北市立大學就讀的曲球好手藍少崗，個人賽前5局都繳出215分以上高分，排名一度高居第1。

眼看金牌就在眼前，沒想到在收尾的第6局，藍少崗意外失手僅打出196分，也被馬來西亞選手逆轉超車，以28分之差惜敗銀恨。

所幸個人賽失去的金牌，藍少崗與同為曲球好手的程紹華聯手討了回來，2人在雙人賽合力飆出2748分的高分，以40分的差距擊敗印尼組合順利奪金。

值得一提的是，藍少崗目前全項累計分數達2808分暫居第1，總教練黃良吉樂觀預估，藍少崗有很高機會持續拿下獎牌，此外明天登場的男、女4人團體賽，「教練團的期許是他們也能再添獎牌入袋」。（編輯：方沛清）1110816