亞青保齡球錦標賽傳喜訊 藍少崗男子全項再添1金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣男子保齡球小將藍少崗今天在2022亞洲青少年保齡球錦標賽男子全項，18局總分以4163分勇奪第1，繼昨天的男子雙人賽後，拿下第2面金牌。

在泰國曼谷舉行的亞洲青少年保齡球錦標賽，今天進行第3天賽事，藍少崗在首日個人賽就拿下銀牌，昨天與程紹華的雙人賽則順利摘金，今天於全項再添1金，總計今年台灣隊的3面獎牌，都與他有關。

亞青保齡球全項涵蓋個人、雙人與團體賽的成績，藍少崗在個人賽飆出1407分，雙人賽也有1401分的高水準演出，前2天打完他在全項就以總分2808分暫居第1。

今天登場的4人團體賽，藍少崗火力稍減，雖僅繳出3天最低的1355分，不過加總後總分以4163分，讓他擊敗科威特選手的4090分與馬來西亞好手的4060分，拿下本屆亞青的第2金、個人拿下的第3面獎牌。

雖然藍少崗在全項順利奪金，可惜男子4人團體賽以總分5056分名列第4，以4分之差惜敗新加坡B隊與獎牌擦身而過，香港A隊以總分5299分奪金，銀牌則由馬來西亞以5240分拿下，新加坡B隊以5060分鍍銅。

至於女子組部分，台灣女團以總分4064分名列第5。（編輯：張芷瑄）1110817