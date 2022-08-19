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老爺逐夢公開賽最終回 何祐誠後9洞獵鷹打鳥逆轉勝

2022/8/19 16:16
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（中央社記者龍柏安台北19日電）年僅24歲的台灣職業高球好手何祐誠，今天在老爺逐夢公開賽最終回，靠著後9洞獵鷹打鳥拉抬，以低於標準5桿的67桿，總計以低於標準13桿的203桿，奪得職業生涯首冠。

總獎金新台幣315萬元的肇喜登峰巡迴賽第4站─老爺逐夢公開賽，今天在老爺關西高爾夫球場進行最後一回合，何祐誠在後9洞就打下1鷹、2鳥，不僅後來居上，也成功拉開差距拿下冠軍。

「不可思議，沒有想到今天會奪下冠軍。」賽後何祐誠透露，出發前他以低於標準8桿的成績還落後排頭黃頎1桿，且下場後前2洞他開球亂七八糟，甚至打到隔壁洞去，前9洞也僅繳出3鳥、2柏忌，仍處於落後。

沒想到轉場後，何祐誠火力全開，他先在第11洞漂亮獵鷹，接下來又於第12洞再打1鳥，加上最後收尾的第18洞，他用再見鳥推漂亮關門，讓他最終以3桿之差逆轉拿下冠軍。

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轉入職業4年的何祐誠，直言這座冠軍對他意義重大，更是這14年學球生涯的一項肯定，他表示，過去有幾場比賽也打得不錯，最後老是和冠軍擦身而過，但他告訴自己：「再努力就可以了，沒想到今天就贏得首勝。」

對於這次比賽的表現，何祐誠認為，自己的優勢推桿一直發揮得很好，不過他也直言，鐵桿的準確度還是需要再加強，而年底他則打算參加亞巡賽考試，不過現階段仍會以台巡賽做為主戰場。（編輯：張芷瑄）1110819

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