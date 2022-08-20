郭婞淳回鄉新書發表 台東縣府購贈體育班2000冊

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奧運金牌舉重女將郭婞淳（前右4）發表「郭婞淳：舉重若輕的婞念」一書，巡迴演講場次20日回到家鄉台東，現場座無虛席。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年8月20日

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（中央社記者張祈台東縣20日電）東京奧運金牌舉重選手郭婞淳今天回到家鄉台東舉行新書發表會，她以自身經驗鼓勵青年學子克服挫折、堅持到底。台東縣府響應贈閱2000冊給縣內各級體育班。

郭婞淳發表「郭婞淳：舉重若輕的婞念」一書，巡迴演講場次今天回到家鄉台東，現場座無虛席。台東縣長饒慶鈴出席表示，郭婞淳生命故事是給下一代最振奮人心的獻禮，透過講座可激勵更多年輕學子，將正向力量傳遞給更多人。

郭婞淳演講提到，公元2014年受傷時，教練林敬能鼓勵她多看書，讓她從書中找到力量及對事情的看法，相信走過艱辛是要賜給她同理心，理解及幫助有相同遭遇的人，她希望這本書也能成為其他人在困難時的力量。

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郭婞淳說，「文字很輕，但組成的一句話，可以非常有力量」，透過出書讓她獲得更多前進的動力，也感謝一路上幫助過她的人，期許自己可以成為很有影響力的人，漸漸地覺得有做到一些，還希望可以做到很多。

台東縣府教育處指出，今年7月已將郭婞淳的新書贈送給台東縣內高中及國中小體育班師生、教練及校長等，期待大家從書中的1句話、1個觀念，得到寧靜與力量。（編輯：戴光育）1110820