王維中轉念不求三振 6.2局優質先發率龍勝悍將

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中職味全龍隊20日在天母棒球場與富邦悍將隊交手，龍隊先發投手王維中投出本季最長投球局數，6.2局失1分，率隊以3比1奪勝。中央社記者張新偉攝 111年8月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職味全龍隊今天與富邦悍將隊交手，龍隊先發投手王維中投出本季最長投球局數，6.2局失掉1分，率隊以3比1拿下近期2連勝。王維中改變想法，不再刻意追求三振，收到好的效果。

中華職棒味全龍隊在主場天母棒球場迎戰富邦悍將隊，龍隊派出投手王維中先發，王維中開賽連抓10個出局數，直到4局1人出局後讓王正棠跑出內野安打，被申皓瑋敲出二壘打、范國宸滾地球送回球隊第1分。

王維中5局回穩，雖然有被林益全敲出二壘打，但沒有失掉分數，總計投用88球投6.2局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、失掉1分責失分，優質先發幫助球隊拿下勝利。

龍隊開賽就有攻勢，靠著郭天信、陳品捷接連安打、滾地球跑回第1分，5局兩隊1比1平手時，龍隊靠著郭天信二壘打、滾地球推進，再靠著對方投手暴投跑回球隊超前分。

龍隊8局再靠著陳品捷二壘打、吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

王維中拿下個人本季第2勝、也獲選單場最有價值球員（MVP）。總教練葉君璋表示，王維中今天狀況，控球來說，不輸6月底受傷前最後一場的表現，身體狀況恢復7、8成。

王維中透露前一場先發出賽，賽前感覺不錯，但比賽先發內容不理想，今天賽前覺得狀況不是特別好，投起來也比較謹慎，很開心得到不錯的結果。

王維中表示，之前兩好球之後會想要追求三振，但教練團有不斷提醒，加上前兩場結果不好，今天有改變想法，丟給打者打；本季2勝都是對悍將拿下，王維中表示，不會因為對手特別想什麼，順其自然。（編輯：管中維）1110820

中職味全龍隊20日在天母棒球場與富邦悍將隊交手，龍隊捕手林辰勳（左）與先發投手王維中（右）投捕搭擋，王維中主投6.2局僅失1分責失分，助隊拿勝。中央社記者張新偉攝 111年8月20日

中職味全龍隊20日與富邦悍將隊在天母棒球場交手，終場由龍隊以3比1拿下近期2連勝，賽後選手在場中比出85慶祝。中央社記者張新偉攝 111年8月20日

中職味全龍隊20日在天母棒球場與富邦悍將隊交手，並替已故總教練徐生明舉辦「徐總日」，共吸引5825名球迷進場觀賽。中央社記者張新偉攝 111年8月20日

中華職棒味全龍隊20日在主場天母棒球場與富邦悍將隊交手，賽前由龍隊專屬啦啦隊Dragon Beauties小龍女開場熱舞。中央社記者張新偉攝 111年8月20日