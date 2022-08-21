林智勝開轟龍本季天母首度勝猿 笑稱像打總冠軍賽

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職味全龍隊今天與樂天桃猿隊交手，龍隊40歲野手林智勝生涯297轟出爐，單場2安貢獻2分打點，率隊7比3、本季首次在天母主場贏桃猿，林智勝笑說大家企圖強烈像打總冠軍賽。

中職味全龍隊今天在主場迎戰桃猿隊，先發投手林子昱雖然狀況不如預期，首局首打席首球就被桃猿隊林立敲出陽春砲。

林立首局首打席首球開轟、生涯第4次，追平聯盟紀錄，原紀錄由統一獅隊洋砲羅偉寫下，單季3次則是破聯盟紀錄。

林子昱2局投出保送、被陳晨威敲出二壘打，再被敲出滾地球失掉1分，4局再被林承飛敲出陽春砲，5局續投被成晉敲出二壘打後退場。

龍隊打線很幫忙，1局下陳品捷獲得觸身球保送，林智勝開轟、2分砲幫助球隊超前比分，是個人本季第8轟、生涯第297轟，距離生涯300轟倒數3轟。

龍隊3局再起攻勢，曾傳昇、郭天信接連安打，董秉軒適時二壘打送回超前分，再靠著吉力吉撈．鞏冠安打、一棒2分替球隊多添保險分，這支安打也是吉力吉撈．鞏冠中職生涯百安。

龍隊8局追加分數，靠著劉基鴻內野安打、短打推進，再靠著李凱威、曾傳昇接連安打、桃猿隊失誤，單局再拿2分、順利拿下比賽勝利。

林智勝單場2安貢獻2打點、拿下單場最有價值球員（MVP），率隊中止天母主場對戰桃猿跨季7連敗，林智勝表示，在天母主場很久沒贏樂天，今天賽前像打總冠軍賽一樣，大家彼此鼓勵、搶勝的企圖很強烈，那種感覺很棒。

林子昱今天總計投4局失掉3分責失分、無關勝敗，總教練葉君璋表示，看得出來林子昱變化球投不進去，面對桃猿這種強打者自然會被打，但至少他有控制住失分，讓球隊有辦法追分。

陳品捷首局就被觸身球保送，之後退場休息，葉君璋表示，打到右側肋骨處斜腹肌，那個位置比較麻煩，會先下二軍休息10天；陳品捷表示是打到之前受傷的地方，現在連走路都會痛，有點腫脹、23日會去照X光檢查。（編輯：方沛清）1110821