台灣男籃U18亞洲盃2連勝 有望晉級8強

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣男籃今天在U18亞洲盃面對敘利亞隊，前3節一度陷入苦戰，所幸決勝節及時回神，加上張俊生、陳軒全場聯手攻下36分，最終以81比60勝出，拿下2連勝，有望晉級8強。

U18亞洲盃男籃賽在伊朗德黑蘭舉行，台灣男籃由總教練吳俊雄執掌兵符，昨天首戰以96比62輕取卡達隊，其中射手葉惟捷飆進5記三分球、合計拿下21分，但在比賽第4節扭傷腳踝而提前退場，今天出戰敘利亞隊一役，並未出賽。

台灣隊今天開賽前10分都是由張俊生、史魯齊包辦，但2隊首節命中率都不到3成，敘利亞隊因失誤較多，台灣隊首節就以17比12領先。

少了葉惟捷在外圍火力牽制，台灣隊上半場打得綁手綁腳，所幸陳軒次節挺身而出，單節貢獻7分，台灣隊帶著4分領先進入下半場。

台灣隊第3節進攻當機，前5分鐘僅得4分，讓敘利亞隊一度以37比36反超，台灣隊靠著張俊生跳投要回領先，面對敘利亞隊緊追不捨，張俊生隨後再補上1記三分球，加上第3節尾聲陳軒上籃，幫助球隊前3節結束將比分拉開至51比43。

台灣隊決勝節手感回溫，單節拉出30比17攻勢，最終就以21分差大勝對手。

張俊生連2場得分雙位數，今天攻下全隊最高的21分，外加5籃板、6助攻；陳軒昨天9投1中，僅拿下2分，今天全場貢獻15分，命中率近67%。

U18亞洲盃男籃賽這次共10隊參賽，預賽分成3組，台灣隊與菲律賓、敘利亞、卡達分在C組，分組前2直接晉級8強，另2張8強席次由各組第3名經比較戰績與得失分差後決定晉級隊伍。

台灣隊2連勝到手後，有機會晉級8強，若菲律賓隊晚間擊敗卡達隊，台灣、菲律賓將攜手前進8強，2隊明天將在小組賽最後一戰展開對決，爭奪分組龍頭寶座。（編輯：戴光育）1110822