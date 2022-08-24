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安得勝手指破皮若調整不及 羅力離台前可能多投1場

2022/8/24 17:57
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（中央社記者黃巧雯新北24日電）中職富邦悍將原先安排洋投羅力引退離台前，在主場還會先發2場，總教練丘昌榮今天說，若新洋投安得勝調整不及，會與羅力討論是否再投1場，羅力也表示退休前會全力協助球隊。

洋投羅力（Mike Loree）從2012年來台展開中職生涯，今年一軍登錄滿81天就可集滿9年年資，符合「羅力條款」，即洋將效力中職滿9個球季，隔年起不占洋將名額，但他來台征戰多年，考量希望多陪伴家人，日前宣布決定引退。

羅力預計9月中返美，悍將原先規劃羅力8月25日、9月2日將在主場新莊棒球場先發，9月2日當天球團將舉辦引退儀式。

不過，新洋投安得勝（Tanner Anderson）昨天在二軍登板，手指再度破皮，何時能升上一軍恐有變數，而安得勝今天也隨隊一軍，總教練丘昌榮賽前接受媒體聯訪時表示，主要是因為教練團想瞭解安得勝的手指狀況。

丘昌榮說，如果安得勝調整不及，會再與羅力討論是否再投1場；羅力則表示，退休前會全力協助球隊。

丘昌榮強調，如果時間上可以，最多請羅力再投1場，最壞打算就是由本土投手頂替，而目前人在二軍的投手陳鴻文屆時也可能是人選之一。（編輯：張芷瑄）1110824

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