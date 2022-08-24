避免手指再破皮 安得勝調整伸卡球握法

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中職富邦悍將隊新洋投安得勝（Tanner Anderson）（前）24日表示，來台後除還在適應球風外，可能天氣偏熱，加上球的縫線較粗和尖，造成手指破皮，他目前已調整為二縫線握法，狀況有稍微改善。中央社記者黃巧雯攝 111年8月24日

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（中央社記者黃巧雯新北24日電）中職富邦悍將新洋投安得勝手指再度破皮，一軍初登板時程未定，安得勝今天表示，可能受天氣影響有關，加上球的縫線較尖，而他過去投一縫線伸卡球較多，目前改成二縫線的握法。

悍將安得勝（Tanner Anderson）來台後，還未在一軍登板，至今在二軍出賽4場，3場先發，合計投7.2局，防禦率仍維持0，但昨天先發僅投1局，因手指再度破皮而提前退場。

安得勝今天賽前接受媒體聯訪時表示，來台後除了還在適應台灣棒球球風外，可能天氣偏熱，加上球的縫線比較粗和尖，造成手指破皮，他坦言，過去在國外打球未曾發生過類似狀況。

因應手指破皮，安得勝也調整投球握法，他指出，先前丟一縫線伸卡球較多，現在改為二縫線握法，狀況有稍微改善。

安得勝擁有美國職棒大聯盟資歷，還曾赴墨西哥聯盟打球，加上哈佛大學學歷，也讓他備受關注。

安得勝表示，從小在美國佛羅里達州長大，當地棒球風盛行，父母常帶他參加比賽，也提醒他時間管理的重要性，而他後來就讀哈佛大學，秉持上述理念，兼顧學業和棒球。

安得勝回憶進入哈佛大學時，曾一度想選生物工程相關科系，但考量一天就要花6至8小時在做實驗，無法兼顧棒球，後來改讀科學史。

為了提升自身能力，安得勝還在大學畢業後繼續攻讀研究所，鑽研商業分析學。

安得勝表示，必須要有自覺棒球無法打一輩子，但如果有接受教育與擁有學歷，在結束棒球生涯時，就還有其他選擇。（編輯：卞金峰）1110824