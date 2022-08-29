林佳緯對桃猿二軍開轟 扛U18第4棒盼展現自己

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北29日電）U18世界盃棒球賽代表隊備戰，總教練周宗志對打線安排有初步規劃，林佳緯是4棒人選，先前與樂天桃猿隊二軍交手開轟，慢慢找回打擊好節奏，第1次國際賽也盼好好展現自己。

穀保家商外野手林佳緯從高1開始就展現長打能力，可以守中外野，揮棒有力量、打擊力量大、擊球能力好，攻守平均、臂力不錯，在球探眼中比統一獅隊野手林安可高中時期更會打，林佳緯跟林安可一樣，也是投打二刀。

林佳緯被選入U18世界盃棒球賽台灣代表隊，第1階段集訓時調整較慢，第2階段集訓慢慢找回好手感，總教練周宗志表示，初步棒次規劃，可能會由林佳緯扛起第4棒，他在4棒整體表現比較穩定。

林佳緯透露，下高雄第2階段集訓時，打擊節奏慢慢調整回好的感覺，雖然安打不是特別多，但是擊到球的感覺不錯，在嘉義與樂天桃猿隊二軍打交流賽時也有開轟。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

扛國家代表隊中心棒次，林佳緯表示當然會有壓力，但也告訴自己不要想太多，把握每次機會、做好該做的事情，國小、國中都沒有打國際賽機會，第1次打國際賽很興奮，不管對手是誰都很期待對決。

林佳緯也有旅外夢，此次參加U18世界盃，也希望可以好好表現、讓國外球探看看自己的能力，如果有機會希望可以旅美；扛國家隊中心棒次，是否也能在國際賽二刀出賽，他笑說：「很想踏上投手丘，但就看教練團怎麼安排」。（編輯：方沛清）1110829