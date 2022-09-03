詹皓晴、青山修子聯手闖關 美網女雙晉級第3輪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣網球雙打好手詹皓晴今天與日本女將青山修子聯手，在美國網球公開賽女雙次輪，以6比2、6比2輕取美國女將克里斯汀與白俄羅斯瑪洛札娃這組跨國聯軍，順利挺進第3輪。

2022美國網球公開賽，是網壇年度4大滿貫賽的最後一場，詹皓晴與青山修子這對「台日組合」，今天以直落二橫掃克里斯汀（Kaitlyn Christian）與瑪洛札娃（Lidziya Marozava），下一輪將面對東京奧運金牌得主、捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova）。

詹皓晴與青山修子名列大會第15種子，今天面對克里斯汀與瑪洛札娃這對跨國聯軍，兩盤都壓著對手打，首盤前4局打完雙方以2比2打平，接下來「台日組合」兩度攻破對手發球局，一口氣連拿4局，先以6比2輕鬆拿下。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

次盤「台日組合」火力不減，開賽又取得4比0領先，跨盤合計連拿8局，早早拉開差距奠定勝基，最終再以6比2輕鬆拿下，也順利躋身16強。

詹皓晴與青山修子下一輪將遭遇大會第3種子，捷克組合卡雷茨科娃與斯尼科娃，值得一提的是，對手不僅是去年奧運金牌組合，且生涯累計共拿下5座大滿貫賽雙打金盃，本季則先後在澳洲網球公開賽與溫布頓網球錦標賽封后。（編輯：張芷瑄）1110903