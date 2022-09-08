更多編輯台推薦新聞：
iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

蘋果秀3款Apple Watch Ultra攻極限運動玩家售價2.59萬
科技

蘋果秀3款Apple Watch Ultra攻極限運動玩家售價2.59萬

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎
娛樂

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

宋家豪連2天無失分 奪日職生涯第100個中繼點

2022/9/8 21:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北8日電）效力日職樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪今天出戰福岡軟銀鷹隊，第7局上場，投1局，連2天登板未失分，最快球速152公里，拿下本季第17場中繼成功，也是生涯第100個中繼點。

樂天金鷲隊今天客場出戰福岡軟銀鷹隊，4局上靠著茂木榮五郎、洋砲馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）接力開轟，加上山崎剛第7局轟出陽春砲，7局上結束以5比2領先。

樂天隊先發投手涌井秀章此役投6局被敲3安，包括1轟，合計掉2分，宋家豪連續2天出賽，7局下接手中繼，先讓軟銀隊牧原大成擊成投手前滾地球，隨後今宮健太揮出右外野飛球遭到接殺，柳町達又敲成一壘方向滾地球出局。

宋家豪投1局只用12球、無失分，且150公里速球連發，最快球速152公里，順利完成中繼任務，達成生涯第100個中繼點的里程碑，兩隊後續在第8局都有進帳分數，最終樂天以7比3勝出。

西武獅隊今天在主場西武巨蛋與歐力士交手，吳念庭先發第5棒、守二壘，4打數無安打，吞下1次三振，連2場打擊熄火。

歐力士靠著中川圭太單場雙響砲，加上伏見寅威同場開轟，搶下分數，反觀西武獅隊錯失8局下滿壘追分機會，最終歐力士以5比0勝出。（編輯：張雅淨）1110908

宋家豪
吳念庭打擊繳白卷 宋家豪7球拿下中繼成功 宋家豪投1局無失分飆151公里 吳念庭獲2保送
歐力士
吳念庭單場雙安 西武逆轉擊敗歐力士 王柏融3打數無安打 火腿不敵歐力士
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族