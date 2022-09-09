莊智淵再勝李布隆 WTT馬斯喀特挑戰賽晉級4強[影]

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台灣「桌球教父」莊智淵9日以3比1擊敗年僅19歲的法國小將李布隆，順利挺進WTT馬斯喀特挑戰賽男單4強。 （中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北9日電）兩局累計浪費5個賽末點，所幸台灣「桌球教父」莊智淵沒受影響，成功以3比1擊敗年僅19歲的法國小將李布隆，順利挺進WTT馬斯喀特挑戰賽男單4強。

2022年WTT馬斯喀特挑戰賽，在西亞阿曼首都馬斯喀特登場，這也是WTT今年繼4月初後，本季第2度馬斯喀特舉行，莊智淵也繼稍早女單一姐陳思羽之後，成功跨進4強窄門。

現年41歲的台灣桌壇不老傳奇莊智淵，今年曾在匈牙利布達佩斯舉行的WTT冠軍賽男單次輪，和李布隆（Alexis Lebrun）首度交鋒，當時莊智淵在1比2落後下演出大逆轉，後來居上淘汰對手晉級。

今天兩人再次碰頭，戰局則大不同，前2局莊智淵分別以13比11、11比7連拿兩局，早早取得「聽牌」優勢。

第3局莊智淵又曾以6比2取得領先，不料對手展開猛烈反撲，在局末反倒以8比7逆轉超前。

莊智淵比賽片段約從2:19:25處開始。影片來源：World Table Tennis

莊智淵不疾不徐化解危機，靠著對手掛網與擊球出台，兩度取得賽末點機會，沒想到卻始終沒有拿下，反讓對手最後以14比12拿下。

第4局莊智淵則在6比7落後下連拿4分，再次取得3個賽末點機會，不料李布隆硬是連續化解危機，再將比分扳平，所幸這次莊智淵沒有讓比賽變調，在決勝關頭成功再添2分，以12比10「關門」，順利摘下晉級門票。

莊智淵下一戰對手，將視瑞典老將培爾松（Jon Persson）與中國球員梁儼寧之間的勝方。（編輯：張芷瑄）1110909