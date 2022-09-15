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宋文華中職二軍初登板 投1局無失分飆2K

2022/9/15 19:42
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）中職統一獅今年季中選秀會第4輪選中具有旅美資歷的宋文華，日前完成簽約，宋文華今天二軍初登板，面對味全龍隊，中繼1局無失分，送出2次三振，僅用9球就解決3名打者。

旅外投手宋文華結束美職生涯後，今年投入中職季中選秀，第4輪被統一獅隊挑走，日前與獅隊簽下一紙2年4個月複數年約，2022年薪資月薪新台幣25萬元，2023年、2024年月薪各為27.5萬元、30萬元，並設定激勵獎金共300萬元，合約總值為1090萬元，宋文華9日向獅隊二軍報到。

中華職棒二軍例行賽味全龍和統一獅今天在斗六棒球場交手，獅隊投手宋文華6局上在1比2落後時登板，先三振黃柏豪，並讓李展毅擊成二壘方向飛球，隨後再度展現K功，讓王順和吞下三振。

宋文華中繼1局僅用9球、無失分，順利完成中繼任務，獅隊二軍最終以3比4落敗。

宋文華初期在獅隊投手群定位可能先以中繼為主，至於何時上一軍，獅隊總教練林岳平先前受訪曾表示，將視宋文華在二軍的表現而定。（編輯：張雅淨）1110915

宋文華
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林岳平
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