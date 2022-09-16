鄭凱文連5場優質先發 兄弟擊敗味全龍

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職中信兄弟隊今天與味全龍隊交手，兄弟隊先發投手鄭凱文投7局僅失2分，近5場出賽都是優質先發，率隊以3比2擊敗味全龍隊，鄭凱文拿下本季對戰味全首勝，也獲選單場MVP。

中華職棒中信兄弟隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，兄弟隊派出本土投手鄭凱文先發，龍隊同樣派出本土投手王維中先發。

兄弟1局上就有攻勢，1人出局後江坤宇、王威晨接連敲出安打，許基宏靠著野手選擇上壘，陳子豪二壘打，一棒送回2分；龍隊1局下靠著郭天信內野安打、李凱威安打送回1分，5局再靠著觸身球保送、郭天信安打送回追平分。

兄弟6局再起攻勢，2人出局後陳子豪選到四壞保送、盜上二壘，陳文杰適時安打送回超前分。

兄弟隊先發投手鄭凱文今天賽前本季與味全龍隊交手數據並不是特別亮眼，對戰防禦率5.14、沒有勝績，但今天展現壓制力，總計用91球投7局，被敲出7支安打，投出3次三振、2次觸身球保送，失掉2分責失分，優質先發拿下個人本季第7勝。

兄弟總教練林威助表示，鄭凱文今天控球比較穩定，失投球不多，加上現在球比較不彈，長打也沒有這麼多，今天有適時製造雙殺，這幾場先發出賽表現都蠻穩定的。

鄭凱文表示，沒有特別注意過去與味全龍的對戰成績，現在每一場比賽都很重要，想辦法贏球，面對低比分的比賽，至少有做到沒有讓龍隊打出長打，隊友幫忙打回分數，也會適當給自己一點壓力，想辦法把球壓低，讓打者打不好，守住隊友辛苦打回來的分數。

龍隊先發投手王維中今天表現也不差，總計用96球投6局，被敲出6支安打，投出3次三振、2次保送，失掉3分責失分，也是優質先發，但是隊友打線沒有幫忙，吞下本季第5敗。（編輯：吳協昌）1110916