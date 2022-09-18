波特蘭高球菁英賽第3輪 李旻暫並列第30

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣旅美高球好手李旻今天在波特蘭菁英賽第3輪射3鳥、吞1柏忌，繳出70桿，3輪合計以低於標準5桿的211桿，暫時並列第30。

在美國俄勒岡州舉行的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）波特蘭菁英賽，共有5名台將參賽，其中李旻、錢珮芸、彭婕晉級最後2輪賽事。

李旻今天第3輪從第10洞出發，前9洞抓下1鳥，後9洞再添2鳥、吞1柏忌，以70桿繳卡，3輪總桿數以低於標準5桿的211桿，暫居並列第30。

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錢珮芸、彭婕今天狀況不理想，錢珮芸繳出3鳥、6柏忌，打出75桿，彭婕苦吞5柏忌，沒有進帳任何小鳥，揮出77桿，兩人3輪總桿數各為217桿、218桿，分別並列第62、66名。

另外，領先群競爭激烈，美國選手安德瑞亞‧李（Andrea Lee）今天第3輪揮出67桿，3輪總桿數與日本女將古江彩佳、美國選手武柯慈（Lilia Vu）均為低於標準13桿的203桿，3人並列領先。（編輯：張芷瑄）1110918