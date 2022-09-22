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龍、獅隊拚年度勝率第3 林岳平：變化仍大

2022/9/22 19:04（9/22 19:51 更新）
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中職味全龍隊苦吞8連敗，年度勝率第3位置快要不保，而統一獅隊與龍隊僅0.5場勝差，獅隊總教練林岳平22日坦言，因龍、獅隊還有不少對戰場次，變化還很大。中央社記者黃巧雯攝 111年9月22日
中職味全龍隊苦吞8連敗，年度勝率第3位置快要不保，而統一獅隊與龍隊僅0.5場勝差，獅隊總教練林岳平22日坦言，因龍、獅隊還有不少對戰場次，變化還很大。中央社記者黃巧雯攝 111年9月22日
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（中央社記者黃巧雯新北22日電）中職味全龍隊苦吞8連敗，年度勝率第3位置快要不保，而統一獅與龍隊僅0.5場勝差，獅隊總教練林岳平今天坦言，確實以此為目標，但因龍、獅隊還有不少對戰場次，變化還很大。

中華職棒今年實施新制，將有3隊可打季後賽，扣除上、下半季冠軍，全年勝率最高隊伍也能取得季後賽資格。

味全龍近期陷入8連敗陰霾，若下一戰再輸球，將追平隊史在1994年寫下9連敗的單季最長連敗紀錄，儘管全年度勝率暫居第3，但僅領先第4名的獅隊僅剩0.5場勝差。

對於年度勝率第3，林岳平坦言，「確實這是一個目標」，他表示，獅隊明年起將在主場台南棒球場與味全龍隊展開3連戰，加上對戰場次還剩7場，且兩隊近況都不是很理想，因此變化還很大。

另外，獅隊先發投手胡智為日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），林岳平透露，胡智為今天剛出關，本週還不會登板，明天練習時將觀察胡智為狀況，評估下週能否出賽。（編輯：張雅淨）1110922

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