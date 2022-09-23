傅于剛拿下睽違2945天MVP 獅賞龍9連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職統一獅隊23日在台南主場交手味全龍隊，獅隊洋將羅薩（Rainel Rosario）（中）適時安打、送回球隊超前分，幫助球隊終場以3比2拿勝，羅薩為勝利打點。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職統一獅原訂今天先發投手羅昂確診，楊孟沅頂替先發，投3局失2分無關勝敗，傅于剛中繼投3局無失分，率隊以3比2擊敗味全龍，拿下睽違2945天的單場MVP，龍隊吞下9連敗。

中華職棒統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰味全龍隊，獅隊近期陸續有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，先發投手胡智為、姚杰宏確診，今天原訂先發投手羅昂賽前也確診，由楊孟沅頂替。

楊孟沅今天賽前中職生涯33場出賽都是後援，最長投球局數是2局，今天生涯首場先發出賽，1局被首名打者郭天信敲出三壘打，但力守不失分。

楊孟沅2局上先被李凱威敲出安打、保送劉基鴻，被蔣少宏敲出安打失掉1分，再被郭天信敲安掉分，但及時回穩沒有擴大失分，3局讓龍隊3上3下；楊孟沅今天總計投3局被敲4支安打、失掉2分責失分、無關勝敗。

獅隊2局下追分，郭阜林敲出二壘打、靠著龍隊守備失誤跑回1分，3局下陳傑憲選到四壞保送，靠著失誤、滾地球跑回追平分，羅薩適時安打、送回球隊超前分。

傅于剛今天中繼登板，投3局沒被敲出安打、投出1次保送、無失分，好投壓制拿下睽違779天勝投，上一次勝投為2020年8月5日，也拿下單場最有價值球員（MVP）。

宋文華中繼登板，投1局無失分，拿下中職生涯首次中繼成功；陳韻文後援投1局、無失分，拿下生涯第127次救援成功，距離中職救援王、現任獅隊總教練林岳平保持的129次救援成功聯盟紀錄僅差2次。

傅于剛上一次拿下單場MVP已經是2014年8月31日，睽違2945天的單場MVP，他受訪表示，上去用最少用球數抓出局數，盡可能把局數拉長，牛棚投手每天出賽的疲勞度都會影響到隔天，想辦法完成教練團交代的任務，「今天的勝投是大家一起幫忙的，也把勝利送給大家。」

味全龍隊近期戰績不佳，今天輸球吞下近期9連敗，也追平隊史單季最慘連敗紀錄，龍隊曾在1994年單季9連敗，聯盟單季最多連敗紀錄是2006年兄弟象隊13連敗。（編輯：張雅淨）1110923