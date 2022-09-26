阿巴西轟34分 中信特攻跨聯盟籃球賽晉冠軍戰

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）T1聯盟新北中信特攻今天在跨聯盟籃球邀請賽4強賽，儘管主力謝亞軒因傷缺陣，全隊僅剩8人應戰，仍靠著阿巴西轟下34分，率隊以87比78擊敗台灣男籃培訓隊，率先挺進冠軍戰。

跨聯盟籃球邀請賽今天在台北和平籃球館展開4強賽程，台灣職籃T1聯盟中信特攻來勢洶洶，預賽5戰全勝，8強賽儘管擊敗超級籃球聯賽（SBL）老牌勁旅裕隆納智捷，但傷了主力謝亞軒。

中信特攻今天出戰台灣男籃培訓隊，中信特攻首節外線熄火，6投全數落空，而培訓隊在歸化球員阿提諾（William Artino）與林信寬聯手下，首節以21比12領先。

次節中信特攻外線火力逐漸復甦，林韋翰連續在三分線開火，率領球隊追分，阿巴西、東方譯慷隨後同樣在外線提供火力支援，幫助球隊以38比33反超。

雙方易籃後，培訓隊外線手感冰冷，而中信特攻在阿巴西第3節單節個人獨攬13分領軍下，幫助特攻將比分拉開至67比47；決勝節培訓隊多點開花的攻勢，一度追成僅剩8分差，但未能扭轉戰局，中信特攻最終以9分差帶走勝利，明天冠軍戰將出戰台南台鋼獵鷹與台啤英熊之間的勝方。

中信特攻阿巴西此役表現出色，繳出34分、8籃板、2抄截，林韋翰攻下11分，且在進攻端扮演穿針引線的角色，單場送出14次助攻。培訓隊林信寬拿下全隊最高的21分，另有7籃板，但未能幫助球隊拿下勝利。

中信特攻教頭李逸驊賽後表示，謝亞軒昨天膝蓋受傷，全隊僅剩8名球員，他賽前特別提醒林韋翰、阿巴西要撐起全隊攻擊火力，並帶領其他年輕球員。他認為，在人手不足情況下，全隊依舊打出不錯的比賽內容，且防守越來越好，也為之後比賽增添利多。

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培訓隊教頭桑茂森指出，賽前設定希望阻止阿巴西從右路切入，而整場比賽阿巴西展現投籃和切入的破壞力，讓他大讚阿巴西這段時間進步不少，且表現越來越全面，希望未來有機會能成為台灣隊的一員。

談到近期的成長，阿巴西歸功於暑假時曾赴美國移訓，當時看到美國球員打得強勢，也讓他開始有所轉變，他說：「之前打法一直沒有很強勢，教練跟我說，今年不是新秀了，要打得強勢一點，我也開始慢慢地改善。」（編輯：張雅淨）1110926