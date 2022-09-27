林安可確診康復二軍首戰開轟 單場2長打

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職統一獅隊野手林安可7月傷癒歸隊，9月初打得正順的時候確診，今天確診後首度二軍出賽，總計3打數敲出2支安打，都是長打，包括1發全壘打。

中華職棒統一獅隊外野手林安可今年季前右手手掌鉤狀骨斷裂骨折動刀，直到7月才回到一軍出賽，9月初手感不錯，9月8日至14日間連5場出賽敲安，10日打出本季首轟，但16日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

林安可確診康復後今天首場二軍出賽，先發打1棒、守右外野，1局選到四壞保送，3局敲出二壘安打，5局敲出中外野方向飛球出局，6局敲出3分砲，比賽後半段退場休息，總計3打數敲出2支安打，貢獻3分打點、得3分，手感維持不錯。

獅隊二軍今天與樂天桃猿隊二軍交手，獅隊打線發揮，團隊敲出16支安打，除了林安可之外，林焌翰、何恆佑也都有開轟，終場以13比4拿下勝利。

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獅隊今年季中選秀第2輪選進的野手林培緯，第9局代打上場，敲出雙殺打、下半局接替守三壘；第6輪選進的野手田子杰9局代打上場，吞下三振。

樂天桃猿隊投手翁瑋均20日一軍先發對獅隊，投5局失掉3分皆非責失分、拿下本季首勝。因教練團規劃先發間隔時間拉長，先下二軍，今天二軍先發總計投5.2局，被敲9支安打，包括2發全壘打，投出6次三振，失掉6分責失分，承擔敗投。（編輯：屈享平）1110927