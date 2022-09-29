吉力吉撈．鞏冠開轟單場4安 味全龍擊退統一獅[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者黃巧雯台北29日電）中華職棒味全龍今天靠著吉力吉撈．鞏冠單場4安打猛打賞，包括1發2分砲，率隊以11比7擊退統一獅，勇奪4連勝。

統一獅今天在主場台南棒球場出戰味全龍，展開全年度勝率第3名之爭，獅隊賽前還落後龍隊3場勝差。

獅隊投手胡智為9月中確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），上週重返一軍，25日中繼1局無失分，今天重返先發輪值，胡智為首局遭遇亂流，龍隊開路先鋒李凱威揮出二壘安打後，吉力吉撈．鞏冠隨後敲安送回壘上跑者。

3局上味全龍隊李凱威選到保送，吉力吉撈．鞏冠安打開啟龍隊6分大局，將比分拉開至7比0；獅隊4局下趁著王維中不穩，靠著5支安打，搶下4分。

龍隊5局攻勢再起，先趁著對手失誤攻下第8分後，吉力吉撈．鞏冠揮出2分砲，再將比分拉開至10比4。

獅隊第5至7局都有攻勢，合計添3分，包括洋砲羅薩（Rainel Rosario）第7局陽春砲，追成7比10；龍隊9局上再追加1分保險分，最終就以11比7勝出。

龍隊先發投手王維中投5局失5分，有3分責失分，被敲6安，但控球不理想，單場送出5次保送，靠著打線相挺，收下本季個人第3勝。吉力吉撈．鞏冠手感火熱，單場4安打，包括1發全壘打，合計貢獻3打點，還跑回2分。

獅隊投手胡智為僅投2.2局被敲7安就退場，失7分也是個人本季新高，其中4分為責失分，苦吞敗投。（編輯：唐聲揚）1110929