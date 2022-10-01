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PGA桑德森農場錦標賽次輪 俞俊安繳71桿並列31

2022/10/1 13:29
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（中央社記者龍柏安台北1日電）擁有亮麗開局的台灣旅美高球好手俞俊安，今天在PGA桑德森農場錦標賽次輪遭遇亂流，繳出高於標準1桿的73桿，兩回合累計以低於標準4桿的140桿，排名並列31。

在美國密西西比州傑克遜鄉村俱樂部舉行的PGA桑德森農場錦標賽，今天進行第2回合競桿，比利時好手戴特利（Thomas Detry，另譯：狄崔）連續兩回合都繳出低於標準5桿的67桿，以低於標準10桿的134桿衝上排頭。

俞俊安在首輪表現亮眼，共打下7鳥、僅吞2個柏忌，讓他一度以67桿的好成績，排名一度並列第3，且與領先集團僅有1桿之差。

沒想到次輪俞俊安沒能持續走高，反遭遇亂流，他雖打下3鳥，卻也吞下2個雙柏忌，讓他以高於標準1桿的73桿繳卡，成績也下滑至並列31。

至於東京奧運男子高爾夫銅牌名將潘政琮，首輪打出低於標準2桿的70桿，今天他再添3鳥，卻也領到2個柏忌，以低於標準1桿的71桿完賽，累計以低於標準3桿的141桿，排名暫列46，有驚無險晉級最後2天決賽。

桑德森農場錦標賽第2回合打完，大會取低於標準2桿的142桿為晉級標準，共取78名選手晉級後兩天決賽。（編輯：陳政偉）1111001

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