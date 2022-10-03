環台賽桃園市站 馮俊凱奪亞洲冠軍藍衫

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）國際自由車環台賽第2站桃園市站今天登場，台灣隊馮俊凱在夾縫中力爭上游，拿下亞洲冠軍的藍衫，而澳洲籍車手班傑明以2小時59分56秒封王，囊括黃衫和紅點衫。

2022國際自由車環台賽吸引來自全球26個國家的頂尖車手來台參賽，昨天首站台北市繞圈賽落幕後，今天輪到第2站桃園市站登場，賽段前半段有超過60%是在快速公路上的長距離巡航路線，並在繞行石門水庫後，在復興區決戰角板山，共計120.59公里。

澳洲選手班傑明（Dyball Benjamin）2小時59分56秒封王，比第2名還快40秒，累積成績4小時44分32秒也躍居第一，台灣隊以馮俊凱第11名最佳，總成績由第3退居第4，但成功從日本選手岡本隼手中搶下亞洲冠軍藍衫。

穿上藍衫的馮俊凱賽後透過新聞稿表示：「今天前半段還好，基本上有照車隊戰術在走，黃文忠曾經突圍，最後爬坡我跟日本愛三隊領騎，過爬坡賽段後，由於位在領先集團的不是亞洲人，變成亞洲車隊互咬狀況，有感受到被反攻勢力包圍的壓力。」

馮俊凱坦言，由於今年亞洲選手較多，亞洲藍衫變成兵家必爭之地，「很謝謝盧紹軒和杜志濠在壩頂的支援，雖然最後少了一個衝刺的機會，但有成功拿下藍衫，整體而言還可以」。

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台灣隊教練林昆鴻表示，賽前就擬定策略，要台灣隊5虎將只要有機會就出去秀一下，李廷威、盧紹軒、黃文忠、杜志濠表現都很稱職，不過因為今年亞洲選手較多，亞洲藍衫競爭白熱化，會比往年更辛苦。

明天第3站將橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市3縣市的浪漫台三線站，賽事起點在新竹竹北高鐵站，經關西、三灣老街、獅頭山風景區、南庄遊客中心、汶水老街、東勢大橋等，終點在石岡旅客服務中心，全程約156.5公里，沿途會有衝刺點與登山點，是決勝關鍵戰；第4站為高雄市站，第5站將前往屏東縣大鵬灣。（編輯：屈享平）1111003