巨人盃全國青棒錦標賽 24隊齊聚台南開打

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市政府主辦的2022巨人盃全國青棒錦標賽，今天在南英棒球場舉行開幕儀式，有15縣市、24隊參賽。台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓，期許地主學校球隊將冠軍金盃留在台南。

巨人盃全國青棒錦標賽今天起至8日分別在善化國小棒球場、南英棒球場、嘉南藥理大學棒球場及小北B棒球場等場地開打。黃偉哲致詞歡迎來自全國各地選手齊聚台南，期勉各隊選手在一連串賽事中大展實力、獲取佳績，也期許台南地主學校球隊將冠軍金盃留在台南。

黃偉哲表示，為緬懷台南巿巨人少棒隊在台灣棒球史上有著極為重要一席之地，南市府希望延續並發揚光大過去凝聚國人情感的「巨人精神」，因此每年都會舉辦巨人盃全國青棒、青少棒及少棒賽等三級賽事，期盼藉由賽事交流活絡基層棒球風氣。

台南市政府體育局長陳良乾表示，今年青棒錦標賽參賽隊伍包括台南市、台北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣等15縣市，共24隊報名參賽。

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參與學校隊伍來自全國各地的佼佼者。其中，外島金門縣學校球隊也不辭辛勞，搭機前來台南參與這次賽事，足見台南巨人盃系列錦標賽，已成為全國三級棒球的重要指標性比賽。

陳良乾說，棒球一直是南市體育重點發展項目，迄今已扶植25所學校成立棒球校隊及43所學校成立棒球社團，每年更依各校需求挹注棒球隊軟、硬體訓練資源，給予基層棒球隊實質性助益，未來將持續努力推展棒球相關計畫，培育更多的棒球好手，讓台南棒球品牌發光發熱。（編輯：孫承武）1111003